Beautiful anticipazioni: sarà Flo a donare il rene a Katie? (Di lunedì 30 novembre 2020) Colpo di scena completamente inaspettato quello che arriva da Los Angeles: Katie è finita in ospedale e ha scoperto di essere molto molto malata. Nessuno se lo aspettava! Ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 1 dicembre 2020. Il nuovo mese si apre con questo clamoroso colpo di scena per il pubblico di Canale 5. Ma del resto si sa da sempre che le condizioni di salute di Katie non sono ottime a causa di tutto quello che le è successo in passato. E forse adesso tutto il brutto periodo durante il quale ha bevuto, torna a bussare alla porta, con delle conseguenze. Mentre Katie viene portata in ospedale, Sally e Wyatt festeggiano perchè felici di quello che stanno per fare: presto saranno marito e moglie. Ma non sanno che ...

