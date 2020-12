Beautiful anticipazioni: Katie ha bisogno di un trapianto (Di lunedì 30 novembre 2020) Beautiful - Don Diamont e Heather Tom E’ stata a lungo una delle pedine principali delle trame di Beautiful e, se da qualche tempo era rimasta un po’ ai margini della narrazione, adesso Katie (Heather Tom) è pronta a riprendersi la scena: nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang) si sentirà male e, una volta in ospedale, scoprirà di avere una grave insufficienza renale e di aver bisogno di un trapianto urgente. Un colpo di scena che potrebbe sfociare in dramma, ma che potrebbe anche dare a sua nipote Flo (Katrina Bowden), molto preoccupata per lei, la possibilità di riscattarsi agli occhi della famiglia con un gesto plateale. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda da oggi a domenica. Beautiful: ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020)- Don Diamont e Heather Tom E’ stata a lungo una delle pedine principali delle trame die, se da qualche tempo era rimasta un po’ ai margini della narrazione, adesso(Heather Tom) è pronta a riprendersi la scena: nelle puntate in onda questa settimana su Canale 5 la sorella di Brooke (Katherine Kelly Lang) si sentirà male e, una volta in ospedale, scoprirà di avere una grave insufficienza renale e di averdi unurgente. Un colpo di scena che potrebbe sfociare in dramma, ma che potrebbe anche dare a sua nipote Flo (Katrina Bowden), molto preoccupata per lei, la possibilità di riscattarsi agli occhi della famiglia con un gesto plateale. A seguire ledelle puntate in onda da oggi a domenica.: ...

