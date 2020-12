Beautiful: anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 30 Novembre (Di lunedì 30 novembre 2020) Una nuova puntata di Beautiful è pronta a sorprendere il pubblico con i suoi colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione. Un nuovo episodio di Beautiful è alle porte, pronto a sorprendere ogni appassionato. La soap è una tra le più seguite d’Italia e tutti i telespettatori sono in attesa di scoprire in quale emozionante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Una nuovadiè pronta a sorprendere il pubblico con i suoi colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione. Un nuovo episodio diè alle porte, pronto a sorprendere ogni appassionato. La soap è una tra le più seguite d’Italia e tutti i telespettatori sono in attesa di scoprire in quale emozionante L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

fainformazione : Anticipazioni delle puntate Beautiful: trame delle puntate dal 5 al 12 Dicembre 2020 - Spettegolando Una nuova set… - fainfocultura : Anticipazioni delle puntate Beautiful: trame delle puntate dal 5 al 12 Dicembre 2020 - Spettegolando Una nuova set… - peppe844 : #twittamibeautiful Beautiful, Katie muore? No, ecco chi la salva: le anticipazioni - TwBeautiful : ... e se la Dott.ssa Campbell sia in arrivo per la Hope For The Future? #Twittamibeautiful ti racconta le probabili… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 30 novembre: la delusione di Flo -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni HTTP/1.1 Server Too Busy