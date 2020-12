"Basta, ce ne andiamo da qui": Migranti in protesta sul tetto (Di lunedì 30 novembre 2020) Sofia Dinolfo Ancora una volta si accendono le proteste dei Migranti ospiti nel centro di accoglienza di Agrigento. Sia nel weekend che oggi hanno minacciato la fuga. Il deputato della Lega Alessandro Morelli: "Governo pro business immigrazione" Proteste e tafferugli “giustificati” da impossibili pretese: non accennano a cambiare gli atteggiamenti dei Migranti ospiti del centro di accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana, nell’agrigentino. Oggi l’ennesima manifestazione con tentativi di fuga. Per la precisione le proteste sono iniziate già nel weekend appena trascorso e non accennano a placarsi. Il motivo? I Migranti pretendono l’esito immediato dei tamponi laringo faringei sul coronavirus. Dopo essere stati sottoposti,come da prassi,ai controlli specifici per isolare eventuali casi di Covid-19, gli ospiti del Sikania ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 novembre 2020) Sofia Dinolfo Ancora una volta si accendono le proteste deiospiti nel centro di accoglienza di Agrigento. Sia nel weekend che oggi hanno minacciato la fuga. Il deputato della Lega Alessandro Morelli: "Governo pro business immigrazione" Proteste e tafferugli “giustificati” da impossibili pretese: non accennano a cambiare gli atteggiamenti deiospiti del centro di accoglienza ex Villa Sikania di Siculiana, nell’agrigentino. Oggi l’ennesima manifestazione con tentativi di fuga. Per la precisione le proteste sono iniziate già nel weekend appena trascorso e non accennano a placarsi. Il motivo? Ipretendono l’esito immediato dei tamponi laringo faringei sul coronavirus. Dopo essere stati sottoposti,come da prassi,ai controlli specifici per isolare eventuali casi di Covid-19, gli ospiti del Sikania ...

soteros1 : RT @noitre32: 'Basta, ce ne andiamo da qui' Migranti in protesta sul tetto - noitre32 : 'Basta, ce ne andiamo da qui' Migranti in protesta sul tetto - Italia_Notizie : 'Basta, ce ne andiamo da qui': Migranti in protesta sul tetto - colferslama : Pensando alla polemica oggi del Dick shaming a un mio amico che dal nulla mi ha fatto sapere che ha il pene piccolo… - artvworld : RT @xswagmasta: Ma Romain quando si riprenderà dovrà raccontare più e più e più e più volte come è andata, come è sopravvissuto. Mille inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta andiamo "Basta, ce ne andiamo da qui": Migranti in protesta sul tetto il Giornale Le richieste di Toti al governo: «Basta massimalismo, sia in senso “chiusurista” sia “aperturista”»

Intervista al governatore in vista del confronto con il governo sul nuovo Dpcm: «Il Natale vale 3 mesi di fatturato, ci giochiamo la finale di Champions dell’economia» ...

Divorzio, il mezzo secolo che cambiò le famiglie d’Italia

Così andava, «prima». Basti ricordare le denunce e i processi contro Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Travolti dall’amore, già sposato lui, già sposata lei, fecero tre figli (Renato detto ...

Intervista al governatore in vista del confronto con il governo sul nuovo Dpcm: «Il Natale vale 3 mesi di fatturato, ci giochiamo la finale di Champions dell’economia» ...Così andava, «prima». Basti ricordare le denunce e i processi contro Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Travolti dall’amore, già sposato lui, già sposata lei, fecero tre figli (Renato detto ...