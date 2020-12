Basket, Roma caos: non ha ancora saldato la rata Fip, 48 ore per evitare il -3 (Di lunedì 30 novembre 2020) Aria pesante in casa Virtus Roma: il club del proprietario Claudio Toti (la presidenza è però del figlio Alessandro) non ha ancora pagato la quarta rata (seconda e terza sono state rinviate) di ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 30 novembre 2020) Aria pesante in casa Virtus: il club del proprietario Claudio Toti (la presidenza è però del figlio Alessandro) non hapagato la quarta(seconda e terza sono state rinviate) di ...

mariocanfora : RT @Gazzetta_it: #VirtusRoma caos: non ha ancora saldato la rata #Fip, ha altre 48 ore per evitare 3 punti di penalizzazione - Gazzetta_it : #VirtusRoma caos: non ha ancora saldato la rata #Fip, ha altre 48 ore per evitare 3 punti di penalizzazione - GiornaleLORA : Basket. Il 2 dicembre Consiglio Federale a Roma - easyjanjansen : RT @DailyUSANews: NAPOLI - ROMA RADIOCRONACA IN DIRETTA | SERIE A 9A GIORNATA POSTICIPO: NAPOLI - ROMA Arbitro: Di Bello M. (Ita), Stadio:… - Easy_Branches : RT @DailyUSANews: NAPOLI - ROMA RADIOCRONACA IN DIRETTA | SERIE A 9A GIORNATA POSTICIPO: NAPOLI - ROMA Arbitro: Di Bello M. (Ita), Stadio:… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Roma HTTP/1.1 Server Too Busy