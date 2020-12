Basket, qualificazioni Europei 2022: l’Italia vince, ma non convince contro la Russia (Di lunedì 30 novembre 2020) l’ItalBasket ha battuto una rimaneggiata Russia, 66-70, nel match odierno valido per le qualificazioni agli Europei del 2022. La selezione azzurra, ovviamente priva dei suoi migliori giocatori, è stata trascinata da un Amedeo Tessitori dominante sotto le plance. Il pivot della Virtus Bologna ha segnato la bellezza di ventisette punti, mettendo a segno undici dei sedici tiri tentati, e ha preso nove rimbalzi in ventisette minuti e mezzo di impiego. La prestazione del lungo delle V-Nere è chiaramente incredibile anche se, ovviamente, va fatta la tara agli avversari. contro i rivali che l’Italia troverà al preolimpico la musica cambierà totalmente, ma è innegabile che, quantomeno, Amedeo abbia le qualità tecniche per approfittare dei mismatch quando affronta giocatori che ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) l’Italha battuto una rimaneggiata, 66-70, nel match odierno valido per leaglidel. La selezione azzurra, ovviamente priva dei suoi migliori giocatori, è stata trascinata da un Amedeo Tessitori dominante sotto le plance. Il pivot della Virtus Bologna ha segnato la bellezza di ventisette punti, mettendo a segno undici dei sedici tiri tentati, e ha preso nove rimbalzi in ventisette minuti e mezzo di impiego. La prestazione del lungo delle V-Nere è chiaramente incredibile anche se, ovviamente, va fatta la tara agli avversari.i rivali chetroverà al preolimpico la musica cambierà totalmente, ma è innegabile che, quantomeno, Amedeo abbia le qualità tecniche per approfittare dei mismatch quando affronta giocatori che ...

