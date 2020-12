Basket | la giovane Italia batte la Russia e non fa sconti verso gli Europei Scatenato Tessitori!

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 novembre 2020) L’resta imbattuta nelle Qualificazioni agli2022. La squadra di Meo Sacchetti ha superato lanella bolla di Tallinn con il punteggio di 70-66, ottenendo la terza vittoria nel suo cammino. La squadra azzurra ha già il biglietto per la fase finale della rassegna continentale, essendo uno dei paesi ospitanti, ma non ha fatto sconfitto contro un’avversaria che aveva bisogno di una vittoria per certificare la qualificazione. E’ la grande giornata di Amedeo Tessitori, che realizza il suo career high in maglia azzurra. Super prestazione del lungo della Virtus Bologna, che sfiora la doppia doppia con 27 punti e 9 rimbalzi. In doppia cifra ci vanno anche Giampaolo Ricci (12) e Marco Spissu (11). Ai russi, invece, non bastano gli 11 punti dell’esperto Andrey Vorontsevich, unico sopra i dieci punti nella sua ...