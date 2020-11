Barbano | tutto ieri sera al San Paolo parlava di Maradona

(Di lunedì 30 novembre 2020) Si fa presto a parlare di “caso”, commenta Alessandrosul Corriere dello Sport a proposito della vittoria del Napoli contro la Roma di. Si fa presto a pensare ad una giornata storta della Roma, ad una reazione di orgoglio degli azzurri. Ma inveceal SandiNon solo perché quando il pallone tagliato dal fantasista s’è insaccato sul primo palo beffando uno spiazzatissimo Mirante, il silenzio assordante dello stadio, ha mostrato, per contrasto, la potenza del vuoto che la morte del Pibe ha aperto nel cuore dei tifosi. Ma perché il gesto tecnico che evocava le sue invenzioni ha riacceso nella memoria gli spalti traboccanti di 80mila napoletani che accolseroil 5 luglio del ...

Si fa presto a parlare di "caso" ed archiviare così la vittoria del Napoli per 4-0, ma a partire dal gol di Insigne si è sentita la presenza di Diego ...