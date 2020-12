Banca Ifis si aggiudica ‘Best Improver 2020-2021’ in classifica ‘Webranking by Comprend’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Banca Ifis si è aggiudicata il titolo di ‘Best Improver 2020-2021’ nella classifica italiana ‘Webranking by Comprend’ che premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa. Con una crescita di 34,4 punti e una valutazione complessiva di 74,2 (39,8 nel 2019). E’ quanto si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) –si èta il titolo dinellaitalianabyche premia la trasparenza comunicativa dei canali digitali delle più grandi società quotate in Borsa. Con una crescita di 34,4 punti e una valutazione complessiva di 74,2 (39,8 nel 2019). E’ quanto si legge in una nota. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

