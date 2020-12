Balotelli, il Vasco Da Gama ci crede: “Tutto fatto, sarà il nostro Maradona” (Di lunedì 30 novembre 2020) Balotelli al Vasco Da Gama, il ds carioca: “sarà il nostro Maradona”. Pronta l’ultima grande avventura per SuperMario. Il direttore sportivo del Vasco Da Gama, l’italiano Fabio Cordella, ha ribadito che la società carioca ha raggiunto un accordo per il passaggio di Mario Balotelli nel club brasiliano, accordo che, però, non può ancora essere ufficializzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020)alDa, il ds carioca: “il. Pronta l’ultima grande avventura per SuperMario. Il direttore sportivo delDa, l’italiano Fabio Cordella, ha ribadito che la società carioca ha raggiunto un accordo per il passaggio di Marionel club brasiliano, accordo che, però, non può ancora essere ufficializzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

calciomercatoit : ?? Ds #Vasco annuncia su #Balotelli: 'Siamo d’accordo su tutto: dobbiamo solo ufficializzare!' ?? #CMITmercato - sportli26181512 : Ds Vasco da Gama: 'Balotelli? Per i nostri tifosi è come Maradona. Accordo su tuttoi, il 15 gennaio...' VIDEO: Fabi… - NVCQuin : Balotelli no Vasco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk - zazoomblog : Cordella Vasco de Gama: «Balotelli è un sogno ma attenti al nostro Talles Magno sfonderà» - #Cordella #Vasco #Gama… - napolista : #Cordella, Vasco de Gama: «#Balotelli è un sogno, ma attenti al nostro Talles Magno, sfonderà» - ilNapolista -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Vasco HTTP/1.1 Server Too Busy