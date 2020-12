Balotelli al Vasco da Gama: «È come Maradona. Vuole venire da noi» – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra essere risolto il rebus riguardo al futuro di Mario Balotelli. L’attaccante è ad un passo dal firmare per il Vasco da Gama – VIDEOIl futuro di Mario Balotelli sembra essere arrivato ad un punto di svolta. L’attaccante dopo essersi svincolato dal Brescia, sarebbe pronto ad una nuova avventura, stavolta in Brasile. Ad attenderlo è il Vasco da Gama, club che occupa il 17° posto Brasileirao.Il ds del club Fabio Cordella, si è sbilanciato sulla buona riuscita dell’operazione: «Ha tutta la volontà e gli piacerebbe venire qui. Non dimentichiamo che il Vasco da Gama è il secondo club più titolato al mondo. Ci sono stati contatti chiaramente, sommariamente siamo d’accordo su tutto: dobbiamo solo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Sembra essere risolto il rebus riguardo al futuro di Mario. L’attaccante è ad un passo dal firmare per ildaIl futuro di Mariosembra essere arrivato ad un punto di svolta. L’attaccante dopo essersi svincolato dal Brescia, sarebbe pronto ad una nuova avventura, stavolta in Brasile. Ad attenderlo è ilda, club che occupa il 17° posto Brasileirao.Il ds del club Fabio Cordella, si è sbilanciato sulla buona riuscita dell’operazione: «Ha tutta la volontà e gli piacerebbequi. Non dimentichiamo che ildaè il secondo club più titolato al mondo. Ci sono stati contatti chiaramente, sommariamente siamo d’accordo su tutto: dobbiamo solo ...

