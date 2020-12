Baglioni | Il Covid mi ha paralizzato per mesi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) “” è il termine che Claudioutilizza per descrivere la sua vita artistica durante il lockdown. Un periodo che non ha distrutto i ritmi quotidiani del cantautore, il quale non è “mai stato uno che usciva molto la sera. Ho bisogno di stare da solo, anche per compensare i momenti in cui si sta in mezzo a tanta gente. Quindi questa chiusura non mi ha pesato”. Dall’altro lato della medaglia, e quindi da un punto di vista artistico, la pandemia ha bloccato la creatività: “Chiaramente dal punto di vista dei concerti mi sono fermato ma anche dal punto di vista della composizione mi sono. Sono stato fermo 3-4senza fare niente. Ho pensato che non avrei finito nemmeno questo disco. Poi invece ho ricominciato a lavorarci e l’abbiamo portato a termine”, confessa...