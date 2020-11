Azzolina ha chiuso la questione dell' apertura domenicale delle scuole

Leggi su agi

(Di lunedì 30 novembre 2020) AGI - In classe nel weekend? "Il sabato tanti ragazzi vanno già a scuola, specie nel sud. La domenica non credo sia percorribile, non lo vogliono famiglie e personale docente e scolastico". Lo ha detto il ministro'istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo in collegamento alla trasmissione 'Live Non è la D'Urso' su Canale 5, a proposito'ipotesi che, per evitare assembramenti e rischio di maggior contagio dal lunedì al venerdì in caso di rigenerale, si possa fare attività didattica in presenza anche nel fine settimana. "Non è un mistero che io voglia con molta gradualità riaprire lesuperiori. Se si allentano le misure per tutti i settori del Paese, anche per la scuola deve valere lo stesso" ha aggiunto la ministra. Sono decisioni "che si ...