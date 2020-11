AZ Alkmaar-Napoli: programma, orario, tv, probabili formazioni Europa League 2020-2021 (Di lunedì 30 novembre 2020) La fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 si prepara per la sua quinta giornata. Alcune squadre potranno chiudere il discorso per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, che concluderà il proprio cammino il prossimo 26 maggio all’Energa Gdansk di Danzica, in Polonia. La giornata di giovedì può essere decisiva anche per il Napoli di Gennaro Gattuso, che vola in Olanda per sfidare l’AZ Alkmaar giovedì 3 dicembre alle ore 21. Gli azzurri vengono da una convincente vittoria per 4-0 contro la Roma, ricordando al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Ma ora il pensiero è tutto verso l’impegno europeo; Lorenzo Insigne e compagni dovranno incrociare l’unica squadra che è riuscita a prenderne lo scalpo nella seconda competizione continentale, quando nella prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) La fase a gironi dell’si prepara per la sua quinta giornata. Alcune squadre potranno chiudere il discorso per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione, che concluderà il proprio cammino il prossimo 26 maggio all’Energa Gdansk di Danzica, in Polonia. La giornata di giovedì può essere decisiva anche per ildi Gennaro Gattuso, che vola in Olanda per sfidare l’AZgiovedì 3 dicembre alle ore 21. Gli azzurri vengono da una convincente vittoria per 4-0 contro la Roma, ricordando al meglio la memoria di Diego Armando Maradona. Ma ora il pensiero è tutto verso l’impegno europeo; Lorenzo Insigne e compagni dovranno incrociare l’unica squadra che è riuscita a prenderne lo scalpo nella seconda competizione continentale, quando nella prima ...

