AZ Alkmaar-Napoli | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 novembre 2020) AZè in programma per giovedì 3 novembre 2020, in occasione della quinta giornata di Europa League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 direttamente dallo stadio AFAS di. Ilcon una vittoria, si assicurerebbe il passaggio ai sedicesimi di Europa League con una giornata di anticipo. AZ: Osimhen a disposizione? Potrebbe essere la partita del ritorno tra i convocati di Victor Osimhen. Il nigeriano, è assente da quasi tre settimane a causa di un problema alla spalla destra. Gattuso potrebbe decidere di convocare l’attaccante per la gara di Europa League anche se le possibilità di vederlo in campo sono minime. Dovrebbe essere titolare Petagna che in campionato sta trovando poco spazio. Accanto a lui, agirà il solito ...