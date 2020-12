Avete riconosciuto questi magnifici occhi di ghiaccio? È un sex symbol di fama mondiale (Di lunedì 30 novembre 2020) Lo Avete riconosciuto? questi magnifici occhi di ghiaccio vi suggeriscono qualcosa? Avete capito di chi si tratta? Possiamo dirvi che è un divo francese molto amato. Sulla sua carta di identità c’è scritto che è nato il 23 novembre del 1966. È cresciuto nel quartiere di Montmartre, poi negli anni ’80 il trasferimento alla cosmopolita New York, dove ha studiato canto, ballo e recitazione. Un altro indizio? È stato sentimentalmente legato ad un’attrice italiana bellissima. Di chi si tratta? Il 3 agosto del 1999 ha sposato Monica Bellucci, conosciuta nel 1996 sul set del film L’appartamento. La coppia ha avuto due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, venuta al mondo il 21 maggio 2010. Nell’agosto 2013, dopo 14 anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Lodivi suggeriscono qualcosa?capito di chi si tratta? Possiamo dirvi che è un divo francese molto amato. Sulla sua carta di identità c’è scritto che è nato il 23 novembre del 1966. È cresciuto nel quartiere di Montmartre, poi negli anni ’80 il trasferimento alla cosmopolita New York, dove ha studiato canto, ballo e recitazione. Un altro indizio? È stato sentimentalmente legato ad un’attrice italiana bellissima. Di chi si tratta? Il 3 agosto del 1999 ha sposato Monica Bellucci, conosciuta nel 1996 sul set del film L’appartamento. La coppia ha avuto due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004, e Léonie, venuta al mondo il 21 maggio 2010. Nell’agosto 2013, dopo 14 anni di matrimonio, la coppia ha annunciato la ...

AdaNapo79 : RT @giorgia51755464: abbiamo chiesto che ci venisse riconosciuto un diritto costituzionale, in cambio ci avete ignorati. è arrivato il mome… - giorgia51755464 : abbiamo chiesto che ci venisse riconosciuto un diritto costituzionale, in cambio ci avete ignorati. è arrivato il m… - claudiaz25libe1 : Amanti di #tuttopuosuccedere avete riconosciuto anche Flavio Furno vero? #viteinfuga - uomo_pioggia : tutto l’amore delle ere che avete vissuto, riconosciuto, donato... riapparso e nato adesso.... Dannato, Superiore,… - giosalvu0 : Amatissimo.. Non solo dalla donne! L’avete riconosciuto? Le sue foto senza veli hanno fatto impazzire le donne. Ogg… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete riconosciuto HTTP/1.1 Server Too Busy