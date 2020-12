Avete mai visto la seconda moglie di Martufello? “Era la mia governante” [FOTO] (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli studi di Canale 5 Barbara D’Urso ha accolto il comico Fabrizio Maturani, in arte Martufello. Per molti anni il cabarettista ha rappresentato l’immagine de Il Bagaglino insieme al collega Pippo Franchi e ai comici che salivano sul palco del Teatro Margherita. Ed è nel corso della sua intervista che il personaggio televisivo ha ripercorso la sua carriera ricordando e raccontando aneddoti divertenti e di grande comicità. Indimenticabile l’interpretazione di Pippo Baudo che ha riproposto in diretta nel salotto della D’Urso confermando il suo talento. La carrellata di immagini, video clip argomentati dai suoi racconti si inteneriscono quando sul led appare lsabella Biagini: “Grandissima attrice, grandissimo personaggio, sapeva fare tutto, era di una bellezza sconvolgente” – ha rivelato Martufello mentre raccontava emozionato l’amore che li ha uniti ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 30 novembre 2020) Negli studi di Canale 5 Barbara D’Urso ha accolto il comico Fabrizio Maturani, in arte. Per molti anni il cabarettista ha rappresentato l’immagine de Il Bagaglino insieme al collega Pippo Franchi e ai comici che salivano sul palco del Teatro Margherita. Ed è nel corso della sua intervista che il personaggio televisivo ha ripercorso la sua carriera ricordando e raccontando aneddoti divertenti e di grande comicità. Indimenticabile l’interpretazione di Pippo Baudo che ha riproposto in diretta nel salotto della D’Urso confermando il suo talento. La carrellata di immagini, video clip argomentati dai suoi racconti si inteneriscono quando sul led appare lsabella Biagini: “Grandissima attrice, grandissimo personaggio, sapeva fare tutto, era di una bellezza sconvolgente” – ha rivelatomentre raccontava emozionato l’amore che li ha uniti ...

repubblica : Ezio Bosso come non lo avete mai visto [di Giuseppe Videtti] [aggiornamento delle 00:27] - LucaBizzarri : Neanche il tempo di trovare una battuta su Narciso Mostarda che non fosse su Narciso o su Mostarda e l’avete fatto… - GINA32451015 : RT @Ambrakey1: Un'altra vecchietta.. Io lo so per certo che questi animali vi daranno un amore che mai avete provato con cani che sono nati… - GioielliParini : Avete mai pensato che : “Si impara a ridere prima di imparare a parlare” - Nome__Cognome : - c è stata un' emergenza e mi sono accorta di non avere il tuo numero, puoi venire ? - per questo non mi hai mai c… -