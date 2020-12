Audi lascia la Formula E | sguarda verso WEC e Rally Dakar

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 novembre 2020)lascerà laE al termine di questa stagione. Una dichiarazione che piomba come un fulmine a ciel sereno – la cosa fa tornare alla mente l’annuncio del DTM – dopo l’avvio delle prime due giornate di test del campionato elettrico. Tale scelta è dovuta per un ritorno nel WEC ed alla partecipazione esclusiva allaa partire dal 2022.laE per concentrarsi su WEC eha deciso di abbandonare laE per dedicarsi a programmi totalmente diversi. Dal 2022, la casa di Ingolstadt si dedicherà completamente a due esclusivi programmi: progetto LMDh nel WEC e alla progettazione di un SUV elettrico per partecipare alla...