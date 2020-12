ATP Challenger | Meligeni e Galan campioni in Sudamerica In campo oggi due italiani a Maia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Si conclude anche la penultima settimana dell’ATPTour. FelipeRodrigues Alves (n.242 in classifica ATP) e Daniel Elahi(n.117) si sono aggiudicati rispettivamente i tornei di Sao Paolo e Lima. Il brasiliano, idolo di casa, si è imposto con il punteggio di 6-2 7-6 dopo 1h e 36 minuti sul portoghese Frederico Ferreira Silva (n.183) mentre il colombiano ha avuto la meglio al terzo set sulla sorpresa argentina Thiago Agustin Tirante (n.376), battendolo con il punteggio di 6-1 3-6 6-3. Persi tratta del primo trionfo a livellomentre perè il secondo titolo dopo quello vinto nel 2019 a San Benedetto del Tronto. ATPSao Paolo: la finale nel dettaglio L’avvio di match è tutto per. ...

Il 19enne argentino raggiunge la prima finale Challenger in carriera ma si arrende in tre set al colombiano Galan. Felipe Meligeni conquista a San Paolo il suo primo titolo ...Meligeni Alves e Galan trionfano agli ATP Challenger di San Paolo e Lima. Oggi in campo Lorenzi e Giustino al Challenger di Maia.