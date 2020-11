Assegno unico famiglia 2021: quali prestazioni e bonus sostituirà e da quando (Di lunedì 30 novembre 2020) Potenziare e semplificare le misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a carico attraverso l’istituzione di un Assegno unico e universale. Questo lo scopo della nuova misura che l’esecutivo Conte sta valutando di introdurre a partire dal 1° luglio 2021, nell’ambito del cosiddetto “Family Act”, che ha già ricevuto l’ok della Camera e attualmente si trova in discussione al Senato. Il disegno di legge sull’Assegno unico (numero 1892) dal titolo “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’Assegno unico e universale” dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio scorso è attualmente all’esame della Commissione lavoro del Senato. Il testo prevede il riconoscimento di un ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 30 novembre 2020) Potenziare e semplificare le misure di sostegno per i nuclei familiari con figli a carico attraverso l’istituzione di une universale. Questo lo scopo della nuova misura che l’esecutivo Conte sta valutando di introdurre a partire dal 1° luglio, nell’ambito del cosiddetto “Family Act”, che ha già ricevuto l’ok della Camera e attualmente si trova in discussione al Senato. Il disegno di legge sull’(numero 1892) dal titolo “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’e universale” dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio scorso è attualmente all’esame della Commissione lavoro del Senato. Il testo prevede il riconoscimento di un ...

