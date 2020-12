Ascolti TV | Domenica 29 novembre 2020. Vite in Fuga 18% – 4,3 mln, Live 12.9% – 2,1 mln (presentazione 8.9%), Fazio 10.5-7.6%. Merlino non va oltre il 2.2%-1.6% (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesco Arca in Vite in Fuga Nella serata di ieri, Domenica 29 novembre 2020, su Rai1 in prima visione la terza puntata di Vite in Fuga ha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 18% di share (nel dettaglio primo episodio: 4.484.000 – 16.8%; secondo episodio: 4.168.000 – 19.6%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.25 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share (presentazione dalle 21.18 alle 21.49: 2.472.000 – 8.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.211.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 30 novembre 2020) Francesco Arca ininNella serata di ieri,29, su Rai1 in prima visione la terza puntata diinha conquistato 4.329.000 spettatori pari al 18% di share (nel dettaglio primo episodio: 4.484.000 – 16.8%; secondo episodio: 4.168.000 – 19.6%). Su Canale 5 – dalle 21.51 all’1.25 –– Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 12.9% di share (dalle 21.18 alle 21.49: 2.472.000 – 8.9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.314.000 spettatori (4.7%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.211.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3, preceduto da un’anteprima di ...

