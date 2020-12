Ascolti TV: dati Auditel di ieri, domenica 29 novembre 2020 (Di lunedì 30 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, domenica 29 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vite in fuga hanno ottenuto 4484 spettatori (share 16.83%) nel primo episodio e 4168 (19.63%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2132 spettatori (12.90%), con anteprima a 2473 (8.89%). Su Italia1 il film World War Z ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1314 spettatori (4.71%), mentre quello di NCIS New Orleans 1211 (4.59%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2846 spettatori (10.51%) nel programma vero e proprio e 1438 (7.60%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 30 novembre 2020)dei programmi più visti di29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Vite in fuga hanno ottenuto 4484 spettatori (share 16.83%) nel primo episodio e 4168 (19.63%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2132 spettatori (12.90%), con anteprima a 2473 (8.89%). Su Italia1 il film World War Z ha ottenuto 1535 spettatori (6.20%); su Rai2 l’episodio di NCIS Los Angeles ha totalizzato 1314 spettatori (4.71%), mentre quello di NCIS New Orleans 1211 (4.59%); su Rai3 il programma Che tempo che fa ha intrattenuto 2846 spettatori (10.51%) nel programma vero e proprio e 1438 (7.60%) nel Tavolo finale; su Rete4 il film ...

