Ascolti tv 29 novembre 2020: Fazio supera d’Urso, per Barbara si fa dura (Di lunedì 30 novembre 2020) Non riesce a conquistare il primo posto nei dati della prima serata Live - Non è la d'Urso, che viene battuta sia da Che tempo che fa su Rai Tre che dalla fiction Vite in fuga su Rai Uno L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 30 novembre 2020) Non riesce a conquistare il primo posto nei dati della prima serata Live - Non è la d'Urso, che viene battuta sia da Che tempo che fa su Rai Tre che dalla fiction Vite in fuga su Rai Uno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

zazoomblog : Ascolti Tv 29 novembre 2020 Fazio DUrso e Giletti si tengono bene in quota - #Ascolti #novembre #Fazio #DUrso - il_Case : Ascolti TV | Domenica 29 novembre 2020. Vite in Fuga 18% – 4,3 mln, Live 12.9% – 2,1 mln (presentazione 8.9%), Fazi… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 30/11/2020 — Ascolti italiani di domenica 29 novembre 2020: 4,3 milioni (18%) per la serie italia… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di domenica #29novembre - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Vite in fuga, Live Non è la D’Urso, Che tempo che fa | Dati Auditel 29 novembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti novembre HTTP/1.1 Server Too Busy