'Artigiano in fiera live', la prima piattaforma degli artigiani è online (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 'Artigiano in fiera live' è realtà. Sul sito Con questa nuova proposta, 'Artigiano in fiera live' offre una soluzione innovativa e riunisce gli artigiani in un unico media-commerce digitale, il primo costruito ad hoc per questo comparto. La piattaforma, in particolare, consente a tutti i fruitori di approfondire il vero tessuto produttivo italiano, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso testi, immagini, video (due per ogni Artigiano per raccontarne la storia e per entrare nel laboratorio per un totale di oltre 24 ore di filmati da guardare) e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti artigianali. “Abbiamo deciso di investire in un momento di crisi - spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) - 'in' è realtà. Sul sito Con questa nuova proposta, 'in' offre una soluzione innovativa e riunisce gliin un unico media-commerce digitale, il primo costruito ad hoc per questo comparto. La, in particolare, consente a tutti i fruitori di approfondire il vero tessuto produttivo italiano, liberamente e in qualunque momento della giornata, attraverso testi, immagini, video (due per ogniper raccontarne la storia e per entrare nel laboratorio per un totale di oltre 24 ore di filmati da guardare) e ovviamente consentendo l'acquisto finale di prodotti artigianali. “Abbiamo deciso di investire in un momento di crisi - spiega ...

