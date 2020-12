Arriva il decreto Ristori quater: dal rinvio delle tasse agli aiuti per precari (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati Via libera dal Cdm al nuovo provvedimento, il quarto, che mette in campo altri 8 miliardi per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata di coronavirus. Prevede, tra l’altro, una maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze da qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà; una nuova Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 30 novembre 2020) Alessandro Nunziati Via libera dal Cdm al nuovo provvedimento, il quarto, che mette in campo altri 8 miliardi per compensare le attività chiuse per contenere la seconda ondata di coronavirus. Prevede, tra l’altro, una maxi-moratoria fiscale, con tutte le scadenze da qui a fine anno rinviate a primavera per imprese e partite Iva in difficoltà; una nuova Impronta Unika.

ROMA - Rinvio delle principali scadenze fiscali, dallo slittamento della rata di dicembre per la rottamazione-Ter al secondo acconto di Irper, Ires e Irap alle partite Iva e alle imprese in perdita, p ...

E' stato pubblicato il Decreto Ristori Quater. Qui, fra le altre cose, viene previsto il rinvio di tasse, IVA e contributi per i ristoratori in zona arancione e rossa.

