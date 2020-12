Arrestato con l'accusa di aver abusato delle due cugine dodicenni, una rimane incinta (Di lunedì 30 novembre 2020) Un'agghiacciante storia di abusi sessuali nei confronti di due minorenni, una delle quali rimasta incinta, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno sottoposto a fermo un ... Leggi su riminitoday (Di lunedì 30 novembre 2020) Un'agghiacciante storia di abusi sessuali nei confronti di due minorenni, unaquali rimasta, è stata scoperta dai carabinieri della Compagnia di Riccione che hanno sottoposto a fermo un ...

