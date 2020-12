Antonio Valla rappresenterà l’AmCham American Chamber of Commerce in Italy in California

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Il Consiglio di amministrazione dell’ofin– affiliata alla USofdi Washington D.C – annuncia la nomina diquale Rappresentante locale per lo Stato dellaper il biennio 2020-2022. Grazie al network di Rappresentanti locali presenti nei principali Statii, AmCham– che ha fra i propri obbiettivi lo sviluppo delle relazioni economiche e culturali fra gli Stati Uniti e l’Italia – è in grado di garantire un filo diretto con le aree di maggiore interesse per la business community italiana e di assicurare un costante aggiornamento sulle politiche locali e sulle opportunità di investimento, fondamentali per le ...