Antonella Clerici, i complimenti da chi meno te l’aspetti: grande traguardo (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici ha ricevuto dei complimenti davvero inaspettati per un grandissimo traguardo raggiunto: la foto su Instagram è speciale. Antonella Clerici ha ricevuto dei complimenti davvero meritati ma allo stesso tempo inaspettati da parte de Il Corriere Della Sera che ha dedicato un bellissimo articolo su The Voice Senior, il programma che conduce in prima Leggi su youmovies (Di lunedì 30 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha ricevuto deidavvero inaspettati per un grandissimoraggiunto: la foto su Instagram è speciale.ha ricevuto deidavvero meritati ma allo stesso tempo inaspettati da parte de Il Corriere Della Sera che ha dedicato un bellissimo articolo su The Voice Senior, il programma che conduce in prima

infoitcultura : Antonella Clerici sorride, The Voice Senior batte tutti i record - Marco15716642 : @LegaSalvini Sentire Antonella Clerici cosa ne pensa.. Ma voi siete un partito politico??? - Marcopandolf : RT @tudifrudi: bellissima questa intervista di Antonella Clerici a Gianclua Grignani - VigilanzaT : #AscoltiTv. L'esordio di The Voice Senior è stato ottimo, ma senza concorrenza. Da venerdì 4/12 Antonella Clerici a… - CeruttiGino4 : @grisou79 Vergognosa! Non possono parlarmi di Diego Milly Carlucci e Antonella Clerici! -