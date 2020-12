Anticipazioni Un posto al sole, dal 30 novembre al 4 dicembre 2020: Alberto riceve delle avances da Barbara (Di lunedì 30 novembre 2020) Le Anticipazioni di “Un posto al sole” dal 30 novembre al 4 dicembre 2020. Nella puntata di lunedì 30 novembre 2020, Marina e Fabrizio vedono sempre più il terreno crollargli sotto i piedi. Franco riceve una chiamata da sua madre che lo avvisa circa un’operazione al cuore che dovrà subire. Franco, quindi, non sa se raggiungere la madre in Nuova Zelanda. Niko continua ad essere in crisi e a far preoccupare la sua famiglia. Nella puntata di martedì 1 dicembre 2020, da vera combattente, Marina cerca di affrontare la situazione ai cantieri, ma Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle. Fabrizio sembra invece aver deposto le armi. Clara continua a pressare ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 30 novembre 2020) Ledi “Unal” dal 30al 4. Nella puntata di lunedì 30, Marina e Fabrizio vedono sempre più il terreno crollargli sotto i piedi. Francouna chiamata da sua madre che lo avvisa circa un’operazione al cuore che dovrà subire. Franco, quindi, non sa se raggiungere la madre in Nuova Zelanda. Niko continua ad essere in crisi e a far preoccupare la sua famiglia. Nella puntata di martedì 1, da vera combattente, Marina cerca di affrontare la situazione ai cantieri, ma Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle. Fabrizio sembra invece aver dele armi. Clara continua a pressare ...

