Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti

Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 30 novembre 2020, in prima serata su Rete 4. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata di oggi condotta come sempre da Nicola Porro.

Quarta Repubblica lunedì 30 novembre 2020

Che Natale ci aspetta? Quando arriverà il vaccino anti Covid? E con quali criteri verrà somministrato? Sono questi i principali temi al centro della puntata di Quarta Repubblica di questa sera. Spazio a un reportage sulla sanità della Calabria per cui il Governo ha appena scelto – dopo una serie di dimissioni e rifiuti – il prefetto Guido Longo come commissario. Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Nel corso della serata, spazio anche al racconto dalle piste ...

