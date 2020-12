Anticipazioni Beautiful Puntate 7-13 Dicembre 2020: Brooke Scopre il Segreto di Ridge e Shauna! (Di lunedì 30 novembre 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 7 a domenica 13 Dicembre 2020: Brooke Scopre che Ridge ha trascorso una notte con Shauna! Anticipazioni Beautiful: Thomas manipola Danny e lo spinge a rivelare a Brooke che Ridge e Shauna hanno trascorso una notte insieme al Bikini Bar! La Fulton, intanto, passa a trovare Katie in ospedale ma viene cacciata fuori da Bill! Liam, Hope e Brooke vogliono togliere la podestà genitoriale a Thomas! Tra verità cocenti e intrighi, eccoci ad un nuovo appuntamento con la longeva soap americana! Le Anticipazioni Beautiful, riguardanti la trama delle Puntate ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 30 novembre 2020)Tramada lunedì 7 a domenica 13cheha trascorso una notte con: Thomas manipola Danny e lo spinge a rivelare achee Shauna hanno trascorso una notte insieme al Bikini Bar! La Fulton, intanto, passa a trovare Katie in ospedale ma viene cacciata fuori da Bill! Liam, Hope evogliono togliere la podestà genitoriale a Thomas! Tra verità cocenti e intrighi, eccoci ad un nuovo appuntamento con la longeva soap americana! Le, riguardanti la trama delle...

