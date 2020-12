Anticipazioni Beautiful 30 novembre: Katie è grave e Bill si dispera (Di lunedì 30 novembre 2020) Scopriamo cosa ci attende nell’episodio di Beautiful che andrà in onda come ogni giorno, domani 30 novembre su Canale 5. Le preoccupazioni di Bill erano fondate: Katie è grave. Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 30 novembre 2020. Dopo il malore avuto davanti agli occhi attoniti di Bill, Katie viene trasportata in ospedale dove sarà sottoposta ad accertamenti. Le notizie che daranno i medici Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 30 novembre 2020) Scopriamo cosa ci attende nell’episodio diche andrà in onda come ogni giorno, domani 30su Canale 5. Le preoccupazioni dierano fondate:. Vediamo lediper la puntata di domani 302020. Dopo il malore avuto davanti agli occhi attoniti diviene trasportata in ospedale dove sarà sottoposta ad accertamenti. Le notizie che daranno i medici Articolo completo: dal blog SoloDonna

