Andrea De Maio vice presidente nazionale di Fondazione Inarcassa

L'ingegner Andrea De Maio, iscritto all'Ordine della Provincia di Napoli, è il nuovo vice presidente di Fondazione Inarcassa il cui Consiglio si è riunito "in remoto" nominando presidente l'ingegner Franco Fietta. Fietta succede al collega Egidio Comodo.

L’ingegner Andrea De Maio, iscritto all’Ordine della Provincia di Napoli, è il nuovo vice presidente di Fondazione Inarcassa il cui Consiglio si è riunito “in remoto” nominando presidente l’ingegner F ...

