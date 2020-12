“America the Beautiful”, decorazioni di Natale alla Casa Bianca. Melania Trump ha scelto “America the Beautiful” come tema delle decorazioni per le festività (Di lunedì 30 novembre 2020) La Casa Bianca ha svelato le sue decorazioni di Natale, che hanno come tema "America the Beautiful". Quest'anno le decorazioni nella Sala Rossa" (Red Room) rendono omaggio al personale medico e ai lavoratori in prima linea nella lotta la Covid-19. La first lady Melania Trump ha detto che rende omaggio e mette in mostra la 'maestosità' degli Stati Uniti. Gli ornamenti sull'albero di Natale ufficiale nella Blue Room, un imponente abete di Fraser da Shepherdstown, West Virginia, sono stati progettati da studenti di tutto il paese a cui è stato chiesto dal National Park Service di evidenziare le persone, i luoghi e le cose che rendono belli i loro Stati.I primi soccorritori e gli operatori ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 novembre 2020) Laha svelato le suedi, che hanno"America the Beautiful". Quest'anno lenella Sala Rossa" (Red Room) rendono omaggio al personale medico e ai lavoratori in prima linea nella lotta la Covid-19. La first ladyha detto che rende omaggio e mette in mostra la 'maestosità' degli Stati Uniti. Gli ornamenti sull'albero diufficiale nella Blue Room, un imponente abete di Fraser da Shepherdstown, West Virginia, sono stati progettati da studenti di tutto il paese a cui è stato chiesto dal National Park Service di evidenziare le persone, i luoghi e le cose che rendono belli i loro Stati.I primi soccorritori e gli operatori ...

