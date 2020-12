Ama | su lungotevere rimozione straordinaria del guano

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – A Roma, nel weekend, sono stati svolti interventi straordinari massivi di pulizia edelsu entrambi i lati deiDe’ Cenci e Vallati. In particolare, ieri, sono stati impegnati sul posto 10 operatori con l’ausilio di 7 mezzi ad hoc: 2 veicoli a vasca, 2 spazzatrici, 2 idropulitrici e 1 lavastrade. Sono stati inoltre effettuati trattamenti specifici con prodotti a base di enzimi per igienizzare e sanificare le aree interessate. Le operazioni si aggiungono alle consuete attivita’ di pulizia e spazzamento programmate quotidianamente dall’azienda. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.