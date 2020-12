“Altro che ritorno in tv…”. Ilary Blasi, ma come? Sgomento generale: gira una brutta voce (Di lunedì 30 novembre 2020) Se il ‘Grande Fratello Vip’ procede a gonfie vele da tantissimo tempo, anche se non mancano momenti di tristezza e di polemiche, c’è un altro programma che i telespettatori attendono con trepidazione. Infatti, nei primi mesi del 2021 Ilary Blasi potrà condurre ‘L’Isola dei Famosi’. Stando a quanto riferito finora, il mese indicato per l’inizio del reality show è quello di febbraio. Ma a sorpresa è spuntata fuori una notizia clamorosa, che sconvolgerebbe decisamente ogni minima cosa. La sua assenza dal ‘GF Vip’ manca a molti, ma potranno rifarsi tra qualche mese vedendola all’opera in questo programma. O almeno così sembrerebbe, visto che sono uscite fuori voci davvero incredibili e inaspettate. Lo stesso Mediaset ha comunicato che dopo la trasmissione di Alfonso Signorini comincerà ‘L’Isola dei Famosi’. Il martedì ci sarà ‘Viaggio nella Grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 novembre 2020) Se il ‘Grande Fratello Vip’ procede a gonfie vele da tantissimo tempo, anche se non mancano momenti di tristezza e di polemiche, c’è un altro programma che i telespettatori attendono con trepidazione. Infatti, nei primi mesi del 2021potrà condurre ‘L’Isola dei Famosi’. Stando a quanto riferito finora, il mese indicato per l’inizio del reality show è quello di febbraio. Ma a sorpresa è spuntata fuori una notizia clamorosa, che sconvolgerebbe decisamente ogni minima cosa. La sua assenza dal ‘GF Vip’ manca a molti, ma potranno rifarsi tra qualche mese vedendola all’opera in questo programma. O almeno così sembrerebbe, visto che sono uscite fuori voci davvero incredibili e inaspettate. Lo stesso Mediaset ha comunicato che dopo la trasmissione di Alfonso Signorini comincerà ‘L’Isola dei Famosi’. Il martedì ci sarà ‘Viaggio nella Grande ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Ooops, Conte scopre l’eurofregatura sull’immigrazione. Altro che solidarietà Ue ai paesi… - NicolaPorro : ?? La #patrimoniale ignorata dai giornali borghesi, i medici che decidono chi muore di fame, i ritardi sul… - MatteoRichetti : @CarloCalenda spiega benissimo perché questo Governo non può essere quello che guida la trasformazione del Paese. A… - Sandra09469875 : @elesthoughts Allora mi viene da pensare che Can ha ragione... Il Q. I. Su twitter è veramente squallido... Non so che altro pensare - malakgds : RAL 3022 - abbiamo parlato molte volte e mi trovo molto bene, anche se penso che in fondo abbiamo caratteri molto d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Altro che HTTP/1.1 Server Too Busy