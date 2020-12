Altro che baby boom post-pandemia | ai tempi del Covid niente figli e poco sesso

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) Paura per il futuro, mancanza di certezze e calo del desiderio:che “, colle culle rischiano di svuotarsi. Dopo mesi in cui il lockdown è stato visto come un’occasione per le coppie di allargare la famiglia, ecco la smentita dell’Istat che prevede un calo di nascite e ipotizza che quest’anno i nati saranno 408mila. Si tratterebbe di un crollo rispetto al record negativo assoluto di 420mila registrato nel 2019. E nel 2021 potrebbe anche andare peggio. La previsione è che “l’attuale crisi sanitaria ed economica possa influire negativamente, oltre che sul numero decessi, anche sulla stessa frequenza annua di nati”, ha sottolineato negli scorsi giorni il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo. Ascoltato dalle Commissioni Bilancio di Camera e ...