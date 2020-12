Almeno 250 mutande Prego? Malgioglio nella casa del Gf Vip ci entra così

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) Un baule pieno di occhiali. Modelli di ogni tipo. Adesso Cristianoè pronto per una nuova avventura senza lasciare aogni dettaglio. Gli occhiali sono fondamentali e ci dice una fonte segreta che ha trascorso gli ultimi giorni in isolamento (per precauzione) a catalogarli uno per uno. Non sono quelli da sole e da vista, Malglioglio portadel Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, anche tantissime. Ne collezione circa 500 ela metà sarannosua valigia. Ovviamente non mancherà il colore rosso: Capodanno è alle porte. Sui social cresce l'attesa per il suo arrivo. La Malgy, vera imperatrice della, incassa 600 mila visualizzazioni in poco tempo. Un vero colpaccio. E ...