Alluvione Sardegna: 40 milioni di danni per Bitti, partono raccolte fondi (Di lunedì 30 novembre 2020) Si continua a spalare fango e si procede ad una prima conta dei danni a Bitti, il paese del Nuorese devastato da un'Alluvione che ha inghiottito intere vie del centro abitato e provocato tre vittime (IL VIDEO). All'indomani della visita del capo della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli e del presidente della Regione Christian Solinas a Bitti, l'assessore comunale all'Ambiente Cristian Farina fa sapere che una prima stima dei danni è stata "quantificata in circa 40 milioni di euro, ma è ancora presto per essere precisi e la cifra potrebbe essere molto più alta". Una cifra, quella di 40 milioni di euro, che dovrebbe arrivare dalla Regione Sardegna, sotto forma di un emendamento al disegno di legge di assestamento di bilancio.

