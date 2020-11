All'inferno e ritorno: Grosjean miracolato (Di lunedì 30 novembre 2020) In Bahrain la Haas del francese buca il guard rail, si sbriciola e diventa fuoco. Il pilota esce dalle fiamme e si salva grazie all'Halo Leggi su quotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) In Bahrain la Haas del francese buca il guard rail, si sbriciola e diventa fuoco. Il pilota esce dalle fiamme e si salva grazie all'Halo

Federico01 : ANCHE IO SONO NATO ALL'INFERNO MA IL FATTO É CHE ERO SOLO IN LUOGO E CHE NON MI HANNO MAI ACCETTATO NELLE LORO CERCHIE ?? - flavius73x : @FrankRN10 @pisto_gol Frank dai che fino all'anno scorso eravate quasi in B e segnati questa .....il tuoi diavoli t… - Federico01 : La vita degli animali del signore non può essere venduta, non lasciano la Natura libera di essere, la scuola di mor… - Agostino12 : @erosazzurro @NapoliNyc @Atalanta_BC @MarcoDiMaro bestemmiatore empio blasfemo e sacrilego vergognati o sei un co… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Piero Pelù - Picnic all'inferno -