Allerta alimentare: richiamo salsiccia abruzzese per rischio microbiologico (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha annunciato, tramite il sito internet, il richiamo di un prodotto alimentare per rischio microbiologico. I dettagli della comunicazione Con una comunicazione sul suo sito ufficiale,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

