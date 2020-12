Alitalia, piano pandemico italiano e Oms, seconda ondata Covid: le inchieste di Report di questa sera (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Lunedì 30 novembre in prima serata su Rai3 nuovo appuntamento con Report e le sue inchieste. Si parte con “Allacciate le cinture” di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto di Alitalia perché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati? L’ultima avventura è stata quella con gli emiratini di Etihad, una partnership fortemente sponsorizzata dall’allora premier Matteo Renzi. Come è finita? Molto male. Dopo due anni e mezzo hanno portato i libri in tribunale. Ma il rapporto degli Emirati con l’Italia in epoca Renzi non si esaurisce con Alitalia: Report mostrerà tutti i documenti sul famoso Air Force Renzi, l’aereo di Stato voluto dall’ex premier. Si era siglato un accordo, sempre con Etihad, di svariati milioni di euro per un aereo che valeva pochissimo ed era fuori produzione dal 2011. Inoltre, l’inchiesta racconterà la vicenda di Piaggio Aerospace, l’azienda aeronautica del settore sicurezza e difesa anch’essa entrata in possesso degli Emirati Arabi in epoca renziana. E poi c’è un drone militare in sperimentazione, precipitato misteriosamente. IL PIANO PANDEMICO ITALIANO E L’OMS Leggi su dire (Di lunedì 30 novembre 2020) ROMA – Lunedì 30 novembre in prima serata su Rai3 nuovo appuntamento con Report e le sue inchieste. Si parte con “Allacciate le cinture” di Danilo Procaccianti. In questo periodo si parla tanto di Alitalia perché il governo Conte ha deciso di stanziare 3 miliardi di euro per salvarla, che si aggiungono ai tanti soldi pubblici messi in campo in quello che sembra un pozzo senza fondo. E quando è toccato ai privati? L’ultima avventura è stata quella con gli emiratini di Etihad, una partnership fortemente sponsorizzata dall’allora premier Matteo Renzi. Come è finita? Molto male. Dopo due anni e mezzo hanno portato i libri in tribunale. Ma il rapporto degli Emirati con l’Italia in epoca Renzi non si esaurisce con Alitalia: Report mostrerà tutti i documenti sul famoso Air Force Renzi, l’aereo di Stato voluto dall’ex premier. Si era siglato un accordo, sempre con Etihad, di svariati milioni di euro per un aereo che valeva pochissimo ed era fuori produzione dal 2011. Inoltre, l’inchiesta racconterà la vicenda di Piaggio Aerospace, l’azienda aeronautica del settore sicurezza e difesa anch’essa entrata in possesso degli Emirati Arabi in epoca renziana. E poi c’è un drone militare in sperimentazione, precipitato misteriosamente. IL PIANO PANDEMICO ITALIANO E L’OMS

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia piano Nuova Alitalia, primo vertice coi sindacati. "Ok al rilancio: nuova flotta e più cargo" la Repubblica Pilota & contadino: le passioni di Massimo Massimi

Massimo Massimi di passioni ne ha avute (ne ha) molte. Prima di tutto quella del volo, visto che è stato prima pilota dell’Aeronautica militare e poi dell’Alitalia. Poi, ma non certo in secondo piano ...

Alitalia: Sindacati, avviato lavoro con Ita. Serve piano sviluppo con mantenimento occupazione

“A pochi giorni dalla prima riunione del cda che ha attribuito le deleghe, consideriamo un buon inizio aver avviato un confronto con la nuova dirigenza di Ita (Italia Trasporto aereo)”. Così Filt-Cgil ...

Massimo Massimi di passioni ne ha avute (ne ha) molte. Prima di tutto quella del volo, visto che è stato prima pilota dell'Aeronautica militare e poi dell'Alitalia. Poi, ma non certo in secondo piano ...

"A pochi giorni dalla prima riunione del cda che ha attribuito le deleghe, consideriamo un buon inizio aver avviato un confronto con la nuova dirigenza di Ita (Italia Trasporto aereo)". Così Filt-Cgil ...