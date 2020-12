Alien | Noah Hawley | La serie potrebbe ancora essere realizzata

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lo sceneggiatore e produttoreha confermato che in futurodare vita a unatelevisiva.dare vita a unatv eha parlato del progetto cheespandere il franchise sci-fi di proprietà di 20th Century Fox. Il passaggio dello studio alla Disney sembra aver rallentato lo sviluppo del progetto affidato al creatore di Fargo, tuttavia nonabbandonato definitivamente., intervistato da Deadline, ha parlato della situazione delladidichiarando: "So che c'è uno sforzo per rimescolare molte cose dopo l'accordo con Disney ed è una ...