Alessio Zucchini nuovo volto del Tg1 delle 20 Alle 13 30 arriva Roberto Chinzari

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 30 novembre 2020)La notizia era nell’aria da tempo, e noi di DavideMaggio.it lo avevamo previsto già nel luglio del 2019; dal prossimo 30 novembresarà ildel Tg120.00, andando ad occupare il posto – rimasto vacante da ormai oltre un anno e mezzo – di Alberto Matano, riconfermato per il secondo anno alla guida de La Vita in Diretta., classe 1973, conduttore dell’edizione13.30 dal 2013 e padrone di casa in passato per 4 anni consecutivi di Unomattina Estate, andrà dunque ad aggiungersi alla squadra dei conduttori dell’edizione principale del tg diretto da Giuseppe Carboni, formata dall’ormai veterano Francesco Giorgino (presente dal 2004, con una retrocessione all’edizione ...