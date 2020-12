Alessio Boni e «Recharge Life»: la performance teatrale al Vanity Fair Stories (Di lunedì 30 novembre 2020) «In un mondo sempre più veloce è arrivato il momento di capire che forma dare al futuro, alla tecnologia e alla vita. Per scoprire e ritrovare quello che rende la vita stessa, vita vera». Così Alessio Boni, ospite del Vanity Fair Stories, presenta «Recharge Life», una produzione in collaborazione con ŠKODA e Vanity Fair, in cui l’attore lombardo interpreta sei splendidi racconti firmati da Ivan Cotroneo. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) «In un mondo sempre più veloce è arrivato il momento di capire che forma dare al futuro, alla tecnologia e alla vita. Per scoprire e ritrovare quello che rende la vita stessa, vita vera». Così Alessio Boni, ospite del Vanity Fair Stories, presenta «Recharge Life», una produzione in collaborazione con ŠKODA e Vanity Fair, in cui l’attore lombardo interpreta sei splendidi racconti firmati da Ivan Cotroneo.

annapisapasini : @alexa1163 (anche se non è un'opera d'arte) Alessio Boni che recita a teatro va visto almeno una volta nella vita perché merita tantissimo - KCelinechoo : @Kariswhoo Alessio Boni - SimonaCroisette : RT @FOVRTIMESALADY: 4. Alessio Boni. Forse per età, è quello “invecchiato” meglio di questa classifica oltre ad essere anche nella top5 de… - Carmen2390 : @lontanissimo_ @vivranda Vero ragazze non si può vedere al 41 Alessio boni e prima di loro Giovanni e giacomo ?????????? - sonoesausta : RT @_elisarcastic: Ma cosa vi indignate per Lino decimo e Borghi undicesimo, quando Alessio Boni è arrivato quarantunesimo -

L'attore lombardo, nella produzione in collaborazione con Skoda, interpreta per il nostro Festival sei splendidi racconti firmati da Ivan Cotroneo: «L’importanza di riconnettersi con se stessi. E cerc ...

L'attore lombardo, nella produzione in collaborazione con Skoda, interpreta per il nostro Festival sei splendidi racconti firmati da Ivan Cotroneo: «L'importanza di riconnettersi con se stessi. E cerc ...