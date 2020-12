Albano | la dichiarazione inaspettata su Romina Power | “Non lo capiva…”

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 30 novembre 2020) Protagonista come giudice insieme alla figlia Yasmine Carrisi del programma The Voice Seniorsi è detto entusiasta di questa esperienza, pronto a condividerla con la giovane Carrisi.sarà un giudice imparziale ma soprattutto non condizionerà la figlia che ritiene una persona adulta e matura in grado di fare le sue scelte.: “Yasmine L'articolo proviene da www.meteoweek.com.