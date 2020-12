Al pizzaiolo Errico Porzio il premio Follia creativa | ha condiviso durante il lockdown le sue ricette sui social

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sarà ilnapoletanoa ritirare, in rappresentanza di tutta la categoria dei ristoratori e dell’ospitalità italiana, il, che per il quarto anno consecutivo il Team 5-Hats (società nata per dare sostegno e fornire strumenti e strategie di business alle imprese del food & beverage) assegna a produttori, professionisti, ristoratori e albergatori che si distinguono nel settore Horeca per proposta, innovazione o sentimento imprenditoriale. In questa particolare edizione, non si è voluto premiare un singolo professionista, ma l’intera categoria della ristorazione, della produzione e dell’ospitalità. La proposta di assegnare ilin maniera simbolica ha raccolto il consenso unanime della giuria che ha individuato in ...