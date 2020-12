Al fianco delle aziende nella fase di ripresa L' impegno di Fondimpresa per la formazione

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 30 novembre 2020) (di Bruno Scuotto, presidente) Abbiamo avuto la fortuna di vivere in un’epoca di diffuso benessere garantito da istituzioni sanitarie e di sicurezza sociale. Probabilmente abbiamo vissuto a lungonarrazione di sentimenti come il coraggio e la resistenza, senza conoscerli direttamente, ma con la certezza che se fosse stato necessario avremmo saputo dove trovarli. Il primo lockdown ci ha insegnato quanto sia necessario reagire in modo veloce e dinamico anche alle situazioni più difficili ed impreviste. Come Presidente di, posso dire che fin dal 12 marzo ci siamo attivati per facilitare la presentazione di piani e il regolare svolgimentoattività formative nel pieno rispetto del distanziamento sociale emisure anti Covid previste dal Governo: le attività d’aula ...