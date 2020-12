Ai tempi del negazionismo mancano anche i volontari per il vaccino (Di lunedì 30 novembre 2020) Leggo il titolo di un giornale: 'Cercasi volontari per testare il vaccino'. È giusto, il vaccino serve con urgenza e quindi servono i volontari. Già, ma dove si trovano i volontari? Un tempo c'era più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Leggo il titolo di un giornale: 'Cercasiper testare il'. È giusto, ilserve con urgenza e quindi servono i. Già, ma dove si trovano i? Un tempo c'era più ...

La7tv : Argentina-Inghilterra 2-1. La partita che consegnò Diego Armando #Maradona alla storia del calcio. La mano de Dios… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Sempre più medici d'urgenza si licenziano per lavorare come liberi professionisti: la… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - Unonessunocent1 : RT @matteoc1951: @MarcoVannucci @fernandella25 @Yoda15271485 @M5SGiorgio @serebellardinel Ma hai passato la notte a pensarci? Creati qualch… - Louissmouth : RT @loujshuvg: sembro l’unica non felicissima dell’entrata di malgioglio, sarà che ai tempi del gfvip 2 dopo un po’ mi stufo perché sparla… -

Ultime Notizie dalla rete : tempi del HTTP/1.1 Server Too Busy