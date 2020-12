“Ahia!” | il primo romanzo del frontman dei Pinguini Tattici Nucleari scritto durante il lockdown

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020): recensione del libro di Riccardo ZanottideiÈ appena arrivato in libreriadi Riccardo Zanotti (edito da Mondadori, 144 pagine, 17 euro), ildeldeiche a sorpresa supera abbastanza brillantemente la prova dell’esordio, nonostante dovesse vedersela con il mio personale pregiudizio verso i numerosi cantanti che si danno alla letteratura solo per vantarsi con i fan di essere artisti a tutto tondo, senza apparenti meriti. Ma partiamo dall’inizio. Erano, appunto, gli inizi di febbraio ed era la fine di un mondo – anche se ancora non lo sapevamo: sul palco di Sanremo si esibiva un gruppo ...